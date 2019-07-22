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Отличный творческий дует: мама с дочерью воссоздают звездные наряды
Аля Чаглар из Турции и ее дочь Стефани — отличный творческий дуэт. Мы уже рассказывали вам об этой парочке и не раз. Вместе они доказывают, что повторить образ любой знаменитости можно только с помощью материалов, найти которые проще простого, будь то бумага, картон, фольга или пакеты для мусора. Аля выступает в роли дизайнера: она воссоздает звездные наряды, используя подручные материалы, а Стефани демонстрирует их, как самая настоящая модель. Некоторые образы родились под вдохновением от Met Gala. Получается очень круто!
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