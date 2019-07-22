"Шедевры" от народа: забавные, остроумные, а иногда и абсурдные объявления

Вывески и объявления встречаются на каждом шагу в любом городе. Зачастую мы на них даже не обращаем внимания. Но иногда встречаются такие "шедевры", мимо которых сложно пройти. Такие забавные, остроумные, а иногда и абсурдные объявления мы собрали для вас в этой подборке.