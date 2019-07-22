Порция свежего позитива: народное творчество, гуляющее по Сети Порой кажется, что народное творчество, гуляющее по Сети, безгранично в своем количестве и юморе, и если это так — мы от всей души этому рады! Ведь ко дню, мы с удовольствием собираем все смешное и забавное, что только нашли, и делимся порциями свежего позитива с Вами. Наслаждайтесь!