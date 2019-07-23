Когда на дворе разгулялась погода, могут случатся курьезные моменты

Многие из нас и не догадываются, как по-настоящему выглядит экстремальная погода, возмущаясь жарой в +30°С или холодом в -10°С. А она, между тем, бывает еще более экстремальной.