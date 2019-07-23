"Обниматься не будем, я собираюсь захватить весь мир": уморительные котики

Знаете, почему кошки всё время недовольны, когда мы хотим их обнять и погладить? Потому что они — захватчики мира, которые готовятся ко всемирному господству, а мы отвлекаем их такими пустяками. В общем, перестаньте к ним лезть!