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"Чего уставился, я злобный зверь": забавные котики, которые возомнили себя львами
Как только у вашей кошки появится вот такая "грива", к вам и вашему питомцу больше никто не приблизится с плохими намерениями! Потому что, глядя на эту величественную гриву и мощь, исходящую от кошачьей мордахи, никому не захочется рисковать своим здоровьем и благополучием! Превратить своих прелестных котеек в свирепых львов можно с помощью вот таких шапок от OMG Adorables, и нам кажется, что они уж точно помогут пушистикам завоевать этот мир... ну если не силой, то своей мимишностью уж точно!
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