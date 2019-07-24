"Чего уставился, я злобный зверь": забавные котики, которые возомнили себя львами

Как только у вашей кошки появится вот такая "грива", к вам и вашему питомцу больше никто не приблизится с плохими намерениями! Потому что, глядя на эту величественную гриву и мощь, исходящую от кошачьей мордахи, никому не захочется рисковать своим здоровьем и благополучием! Превратить своих прелестных котеек в свирепых львов можно с помощью вот таких шапок от OMG Adorables, и нам кажется, что они уж точно помогут пушистикам завоевать этот мир... ну если не силой, то своей мимишностью уж точно!