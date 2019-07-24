"Хозяйка, ты только не сердись!": забавные песики

Собаки — существа преданные, послушные и очень дисциплинированные. Ага, вот именно, уточняет наша редакция. Пока хозяева бдят — вполне правда, но всем же хочется улизнуть из-под опеки и вкусить сладость свободы. Или горечь, тут уж кому как повезет. Продегустировано!