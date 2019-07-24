"Красота - страшная сила": смешные вывески "салонов красоты" и не только

Говорят, красота — страшная сила. Наверняка вам хоть раз встречались мастера, которые одним только своим видом, заставляли верить в это. И потом начинались вопросы: "а зачем я так долго и усердно рассказывал, какую именно стрижку хочу" или "ведь они когда-нибудь отрастут?". Но было уже поздно…