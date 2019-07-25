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Четверг, 25.07.2019
В мире существует два типа людей
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В мире существует два типа людей

Мир практически всегда можно поделить на два полюса: Северный и Южный, левши и правши, тепло и холодно и т.д. и т.п. И люди тоже почти в каждом случае делятся на два типа: одни любят сладкий чай, другие — без сахара, одни — жаворонки, другие — совы, кто-то вечно опаздывает, а кто-то всегда приходит чуть пораньше.
bugaga.ru/jokes
Фото: pixabay.com
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