В мире существует два типа людей Мир практически всегда можно поделить на два полюса: Северный и Южный, левши и правши, тепло и холодно и т.д. и т.п. И люди тоже почти в каждом случае делятся на два типа: одни любят сладкий чай, другие — без сахара, одни — жаворонки, другие — совы, кто-то вечно опаздывает, а кто-то всегда приходит чуть пораньше.