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Четверг, 25.07.2019
Найдено на барахолке: крутые и странные вещи, которые зачем-то были созданы
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Найдено на барахолке: крутые и странные вещи, которые зачем-то были созданы

Старый и сломанный хлам. Бесполезные вещи, которые стали не нужны своим прошлым владельцам. Комиссионные магазины и секонд-хенды полны этим. Однако, попав в такие магазины, некоторым людям везет, и они находят что-то настолько фантастическое и ослепительное, что они должны поделиться этим со всем интернетом.
4tololo.ru
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