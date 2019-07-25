Найдено на барахолке: крутые и странные вещи, которые зачем-то были созданы

Старый и сломанный хлам. Бесполезные вещи, которые стали не нужны своим прошлым владельцам. Комиссионные магазины и секонд-хенды полны этим. Однако, попав в такие магазины, некоторым людям везет, и они находят что-то настолько фантастическое и ослепительное, что они должны поделиться этим со всем интернетом.