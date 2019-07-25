Роуэна Аткинсона изобразили в роли главных героев известных фильмов, и он идеально вписался

Кто-то потрудился и представил, как Роуэн Аткинсон, наш любимый «Мистер Бин», выглядел бы, если бы исполнял роли в других известных фильмах. Что самое интересное, так каждая роль ему к лицу. Как так получилось?