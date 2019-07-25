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Эпичные примеры свадебных фотографий: так делать не надо
Кто виноват в том, что свадебные фотографии получаются такими, что хочется запихнуть их в самый дальний угол верхней полки шкафа? Чаще всего, конечно, это фотографы. Но без "креатива" самих молодоженов здесь тоже не обходится. Вместе они создают неповторимый стиль свадьбы, над которым можно посмеяться и поплакать одновременно. Представляем вам эпичные примеры свадебных фотографий, на которых дурной вкус и плохой фотошоп соединяются в вечной любви.
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