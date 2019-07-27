И не стыдно: забавные курьезы экстравагантных людей Человека человеком делают его духовные и моральные ценности, которые прививаются с самого рождения, так сказать впитываются с молоком матери. Но в наше время, к сожалению, многие люди позабыли, что такое стыд и стали позволять себе все что угодно, даже прилюдно.