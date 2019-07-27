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Суббота, 27.07.2019
Отборные записи в дневниках, после которых захочется вернуться в школу
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Отборные записи в дневниках, после которых захочется вернуться в школу

Эх, были же времена, незабываемые школьные годы! У каждого в памяти отложились свои воспоминания о школьной поре. Кто-то рад, что все наконец-то закончилось, другие же с особой теплотой вспоминают то время и не прочь туда вернуться, будь такое возможно… А вы помните, что было лицом любого ученика? Конечно же, дневник! К слову, у некоторых учеников он наполнялся не только оценками и домашними заданиями.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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