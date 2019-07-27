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Смешные фото из разряда "За секунду до..."
Порой, смотришь на то, как разворачивается то или иное событие и понимаешь… того, что произойдет секундой позже, точно не избежать.
Отборные записи в дневниках, после которых захочется вернуться в школу
Сильные женщины, которые не побоялись пойти против системы
И не стыдно: забавные курьезы экстравагантных людей
Прически 2019: модные тренды школьных укладок для девочек (Фото)
С детьми скучно не бывает: фотодоказательства
"Клуб 27": музыканты, которые ушли из этой жизни слишком рано
Тем временем в: стереотипно-нелепые ситуации, которые присущи самым разным странам
А что, если бы они улыбались: как бы выглядели герои известных картин с улыбкой
Остановите Землю, я сойду: безумные модники из народа
Иногда для создания крутого снимка достаточно мгновения
Педикюр 2019: солнечный желтый нейл-арт (Фото)
Забавные картинки для хорошего настроения
Волшебная Япония на снимках фотографа из Сиднея (Фото)
Маникюр 2019: нежный голубой дизайн ногтей (Фото)
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
Потрясающие идеи поделок и полезных вещей из дерева (Фото)
Котята forever: культовые музыкальные обложки с пушистыми героями
Людская смекалка не знает границ: забавные фотодоказательства
Крошечная вкуснотища: невероятные тортики в миниатюре (Фото)
Очередная порция веселых картинок и приколов, которые происходят на рабочих местах
Удивительное вокруг нас: произведения искусства из яичницы (Фото)
"Кто-то греется на солнышке, а кому-то - снова на роботу": уморительные котики, которые вас рассмешат
Выдающиеся книгохранилища со всего мира (Фото)
Педикюр 2019: горячие сочетания маникюра и педикюра в одном стиле (Фото)
Ну почти: курьезные снимки, на которых дело так и не довели до конца