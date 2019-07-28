Ах, эта свадьба: необычные женихи и невесты, которые явно удивили гостей праздника

Мы привыкли к тому, то на свадьбе жених и невест, как главные виновники торжества, выглядят потрясающе и буквально светятся от счастья. Все гости, родные и близкие восхищаются молодоженами, желают долгих лет совместной жизни и семейного благополучия.