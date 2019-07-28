Метро - место особое: юморные снимки странных модников в подземке Кто они? Может модники? Возможно… Может просто веселые люди? Возможно… Гадать дальше не будем. Просто давайте посмотрим на этих безумцев, которые явно вызывают бурный интерес у окружающих.