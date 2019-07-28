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Воскресенье, 28.07.2019
Забавные сравнительные снимки блогера из Нидерландов показывают обратную сторону идеальных снимков
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Забавные сравнительные снимки блогера из Нидерландов показывают обратную сторону идеальных снимков

Рианне Мейер (Rianne Meijer) - блогер из Амстердама, у которой 353 тысячи подписчиков и множество потрясающих фотографий, документирующих ее жизнь, полную модных прикидов и путешествий, но, как показала девушка, ключ к завидной фотографии - это лишь правильно выбранный ракурс и поза.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Ожидание и реальность, Рианне Мейер.
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