Забавные сравнительные снимки блогера из Нидерландов показывают обратную сторону идеальных снимков Рианне Мейер (Rianne Meijer) - блогер из Амстердама, у которой 353 тысячи подписчиков и множество потрясающих фотографий, документирующих ее жизнь, полную модных прикидов и путешествий, но, как показала девушка, ключ к завидной фотографии - это лишь правильно выбранный ракурс и поза.