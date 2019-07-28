Что здесь происходит: уморительные снимки для хорошего настроения

Чем дольше смотришь на эти фотографии, тем больше вопросов они вызывают. Тут полно необъяснимых и очень странных моментов, которые вгоняют в ступор. Может быть, вы найдете объяснение хоть части этих снимков.