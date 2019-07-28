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Воскресенье, 28.07.2019
Из разряда "и так сойдет": оригинальные вывески
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Из разряда "и так сойдет": оригинальные вывески

Куда бы мы ни пошли и где бы ни оказались, нас окружают вывески, афиши, надписи, объявления — столько всего, что порой и не замечаешь, что там написано. Но некоторые шедевры не заметить просто невозможно, ведь их авторы то ли хотят быть очень оригинальными, то ли думают, что «и так сойдёт», но в итоге получается нечто, что читается совсем не так, как было изначально задумано. Надписи начинают играть новыми красками, и это очень смешно! Смотрите сами!
Фото: twizz.ru
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