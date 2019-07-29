Смешные курьезы с животными, которые точно поднимут настроение Замечательная коллекция фотографий, которая вызовет улыбку и поднимет настроение! Играющие с листвой собаки, греющиеся воробьи, улыбающиеся змеи, угрожающие нам своей мимишностью белки, прелестные детёныши утконоса и много-много других очаровательных созданий вы увидите в этом сборнике!