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Понедельник, 29.07.2019
Когда с юмором на ты: забавные комиксы талантливого художника
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Когда с юмором на ты: забавные комиксы талантливого художника

Художник из Белоруссии Анатолий Чилик рисует забавные иллюстрации обо всем на свете. В его творчестве можно встречаются как добрейшие комиксы, так и весьма ироничные. В социальных сетях у него больше 100 тысяч подписчиков, и каждый находит для себя что-то интересно или даже жизненное. Предлагаем и вам взглянуть на творчество этого талантливого парня!
Фото: twizz.ru
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