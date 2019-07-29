Когда с юмором на ты: забавные комиксы талантливого художника

Художник из Белоруссии Анатолий Чилик рисует забавные иллюстрации обо всем на свете. В его творчестве можно встречаются как добрейшие комиксы, так и весьма ироничные. В социальных сетях у него больше 100 тысяч подписчиков, и каждый находит для себя что-то интересно или даже жизненное. Предлагаем и вам взглянуть на творчество этого талантливого парня!