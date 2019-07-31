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Среда, 31.07.2019
Иногда тишина обходится очень дорого: забавные доказательства
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Иногда тишина обходится очень дорого: забавные доказательства

Наверное, каждый родитель мечтает о спокойном ребёнке, который будет хоть немного времени проводить наедине с игрушками. Иногда такие моменты случаются, но минуты тишины обходятся очень дорого. Пользователи сети делятся фотографиями последствий пятиминутного затишья их малышей. Кто-то раскрашивает себя с ног до головы, а другие устраивают вселенский хаос у себя в комнате. Предлагаем вам взглянуть на этих маленьких шкодников!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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