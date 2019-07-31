Иногда тишина обходится очень дорого: забавные доказательства Наверное, каждый родитель мечтает о спокойном ребёнке, который будет хоть немного времени проводить наедине с игрушками. Иногда такие моменты случаются, но минуты тишины обходятся очень дорого. Пользователи сети делятся фотографиями последствий пятиминутного затишья их малышей. Кто-то раскрашивает себя с ног до головы, а другие устраивают вселенский хаос у себя в комнате. Предлагаем вам взглянуть на этих маленьких шкодников!