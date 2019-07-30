Креативные люди, которые знают как правильно фотографироваться с памятниками

Люди с чувством юмора могут развлечь себя и окружающих в любом месте. Стоит себе статуя, никого не трогает… "А почему бы не позабавиться с ней?" - именно так думают не обделенные чувством юмора весельчаки.