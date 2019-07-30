Вот это невезуха: фото об обломах высочайшего уровня

Всем мы время от времени попадаем в курьезные и нелепые ситуации - таковая жизнь. Ни иногда случается такое, что хочется и смеяться, и плакать одновременно! Ну как вообще можно было так вляпаться?..