Скупой платит дважды: вот почему не стоит экономить на своей внешности

Если вас терзают сомнения: идти в хороший салон с дорогим прайсом или в дешевую парикмахерскую за углом, дважды подумайте. Экономить на собственной внешности можно, но зачастую это чревато. Хотя подпортить ваш имидж могут где угодно. Мы собрали два десятка примеров того, как клиенты понадеялись на мастеров, но в итоге получили… то, что получили. Смотрите сами!