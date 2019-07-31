Бесстыдники: домашние животные, которым не мешало бы поучиться хорошим манерам Некоторым домашним питомцам иногда не хватает тактичности, воспитания и просто хороших манер! Многие начинают безапелляционно и нагло привлекать к себе внимание всеми возможными способами, будь то развороченный рулон туалетной бумаги, неожиданный кусь или скинутые с подставки цветочные горшки.