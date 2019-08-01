Strange Planet: забавные жизненные ситуации глазами инопланетян

Что мы знаем об инопланетянах? Лишь то, что нам рассказывают в научных передачах, пишут в статьях или показывают на YouTube. Мы представляем их себе как маленьких зелёных человечков с непропорционально большой головой и глазами, а также отсутствием волос на теле и голове. Конечно, это лишь домыслы, и мы не знаем, как они выглядят на самом деле, но американский художник Нэйтан Пайл (Nathan Pyle) представляет их себе как голубых человечков, которые пытаются жить также, как люди. Однако они делают это немного топорно и сопровождают свои действия буквальными комментариями, которые бы мы никогда не услышали от настоящего человека. У Нэйтана и его странице в Инстаграме под названием «Strange Planet» уже 3,4 млн подписчиков, а это о-го-го какой показатель успеха. На русский язык эти комиксы переводит пользователь Pikabu под ником weaselchuck.