Скачать
Четверг, 01.08.2019
Отборный бред из просторов сети: самые бесполезные и бессмысленные лайфхаки
1 / 22

Отборный бред из просторов сети: самые бесполезные и бессмысленные лайфхаки

Обычно в интернете мы находим множество полезных советов о том, как организовать пространство в доме или как почистить лук, но здесь вы не найдёте ничего такого. Только вредные бесполезные советы. Только они. Например, задумывались ли вы о том, что блок питания для ноутбука можно использовать, чтобы разогреть свой офисный обед?
4tololo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Юмор, Приколы, Лайфхаки, Не повторяйте этого дома.
03:10 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь