Отборный бред из просторов сети: самые бесполезные и бессмысленные лайфхаки Обычно в интернете мы находим множество полезных советов о том, как организовать пространство в доме или как почистить лук, но здесь вы не найдёте ничего такого. Только вредные бесполезные советы. Только они. Например, задумывались ли вы о том, что блок питания для ноутбука можно использовать, чтобы разогреть свой офисный обед?