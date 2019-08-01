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Четверг, 01.08.2019
Животные, которые выделяются из толпы
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Животные, которые выделяются из толпы

Если людям выделится из толпы проще простого — достаточно надеть наряд поярче и вперед, то для животных стать непохожим на собратьев сложновато. Красить хвост в розовый — негуманно, отрастить когти подлиннее — неудобно. Так что приходится братьям нашим пушистым надеяться на то, что природа сама сделает из них неформалов самым привычным для нее способом — раскрасит им шкуру так, чтобы другие обзавидовались!
Фото: twizz.ru
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