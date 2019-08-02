Поездка в метро может таить в себе много сюрпризов

Миллионы людей пользуются таким удобным и доступным общественным транспортом как метро. Поэтому в подземке встречаются совершенно разные, необычные и даже странные пассажиры. Одни надевают экстравагантную одежду, а другие пытаются провезти в сумке своих больших четвероногих друзей. Пользователи сети не упускают момент и фотографируют удивительных гостей метрополитена. Предлагаем вам взглянуть на них!