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Вся сказочность улетучилась: диснеевские принцессы и суровая реалистичность
Художник из Джакарты, Индонезия Андхика Муксин (Andhika Muksin) просто очарован миром Диснея. При помощи фотошопа он уже добавлял Покахонтас, Ариэль и других принцесс на фотографии знаменитостей, но теперь он решил все изменить. Вместо того, чтобы «вставлять» знаменитых принцесс в реальность, он вносит реальность в их жизнь. Муксин снял очарование с наших любимых принцесс и заменил его пиццей, неудачными селфи и другими основными нюансами повседневной жизни.
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