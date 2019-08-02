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Пятница, 02.08.2019
Вся сказочность улетучилась: диснеевские принцессы и суровая реалистичность
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Вся сказочность улетучилась: диснеевские принцессы и суровая реалистичность

Художник из Джакарты, Индонезия Андхика Муксин (Andhika Muksin) просто очарован миром Диснея. При помощи фотошопа он уже добавлял Покахонтас, Ариэль и других принцесс на фотографии знаменитостей, но теперь он решил все изменить. Вместо того, чтобы «вставлять» знаменитых принцесс в реальность, он вносит реальность в их жизнь. Муксин снял очарование с наших любимых принцесс и заменил его пиццей, неудачными селфи и другими основными нюансами повседневной жизни.
Инстаграм автора
Фото: 4tololo.ru
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