"На чем бы еще заработать?": абсурдные вещи, которые действительно можно купить

Около 20 лет назад покупки были очень простыми: вы идете в магазин, находите две версии того, что вам нужно, и покупаете то, что вам больше нравится. Вам не нужно было полагаться на отзывы незнакомцев, сравнивать сотни версий одной и той же вещи для покупки, и вы могли прикоснуться к вещи своими руками, прежде чем купить её. Конечно, интернет-магазины экономят наше время, но иногда, если вы хотите купить ручку, интернет может предложить вам тысячи ручек. Экономия времени? Мы так не думаем! Кроме того, всегда есть искушение посмотреть, какие странности вы можете купить онлайн, и более того, вы можете захотеть купить эту бессмыслицу.