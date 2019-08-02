Романтика бывает разной: смешные фотодоказательства Каждая девушка мечтает о романтичном молодом человеке, который прискачет за ней на белом коне с огромным букетом роз и покорит ее сердце навсегда. Мы долго искали и все-таки нашли таких романтиков, которые могут покорить любую даму… должны помочь.