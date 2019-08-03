Невероятно: удивительные курьезы, которые могут произойти не с каждым

Среди прочего вы увидите: рыба, пойманная с рыбой во рту, кафе, где можно поесть из весьма необычной посуды, ослик катается на солдате, чересчур "домашняя" свидетельница на свадьбе и миллион долларов одной банкнотой.