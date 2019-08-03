Уморительные фотографии из серии "Показалось" Профессиональный фотограф на протяжении целых месяцев старается запечатлеть на свой фотоаппарат какой-нибудь гениальный и оригинальный кадр, а счастливчик, который оказался в нужное время и в нужном месте, может сделать невероятный кадр совершенно случайно.