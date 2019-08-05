Уморительные вывески и объявления, мимо которых пройти просто невозможно

Уж не знаем, какие конкретно цели преследовали создатели этих забавных вывесок и объявлений, но одного они совершенно точно добились - мимо их "шедевров" невозможно пройти мимо…