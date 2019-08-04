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Воскресенье, 04.08.2019
Студенческая жизнь - незабываемый этап в жизни каждого человека: прикольные фотодоказательства
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Студенческая жизнь - незабываемый этап в жизни каждого человека: прикольные фотодоказательства

Кто не жил в общаге, тот студентом не был и вообще, многое потерял. Не верите, вот вам несколько доказательств того, что студенческая общага - лучшее место в мире!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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