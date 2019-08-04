Студенческая жизнь - незабываемый этап в жизни каждого человека: прикольные фотодоказательства Кто не жил в общаге, тот студентом не был и вообще, многое потерял. Не верите, вот вам несколько доказательств того, что студенческая общага - лучшее место в мире!