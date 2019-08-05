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Понедельник, 05.08.2019
Не "фу", а сфинкс: доказательства того, что эти лысики - самая особенная порода кошек
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Не "фу", а сфинкс: доказательства того, что эти лысики - самая особенная порода кошек

Некоторые люди недолюбливают сфинксов из-за отсутствия шерсти и весьма специфичной внешности. Так же достаточно и поклонников этой породы, которые души не чают в лысых красавцах. Мы уже как-то доказывали вам, что бесшёрстные не такие уж и «Фу!». Пользователи сети в очередной раз поделились снимками этих противоречивых созданий и показали, насколько они милые и замечательные. Предлагаем вам взглянуть на этих очаровательных лысиков!
Фото: twizz.ru
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Кошки, Порода кошек, Забавные снимки, Сфинкс.
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