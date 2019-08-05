Не "фу", а сфинкс: доказательства того, что эти лысики - самая особенная порода кошек

Некоторые люди недолюбливают сфинксов из-за отсутствия шерсти и весьма специфичной внешности. Так же достаточно и поклонников этой породы, которые души не чают в лысых красавцах. Мы уже как-то доказывали вам, что бесшёрстные не такие уж и «Фу!». Пользователи сети в очередной раз поделились снимками этих противоречивых созданий и показали, насколько они милые и замечательные. Предлагаем вам взглянуть на этих очаровательных лысиков!