А ведь здесь кто-то живет: Самый безумный интерьер, который и в кошмарах не приснится

Агенты по недвижимости являются хранителями ключей – многих ключей. Они могут увидеть дома всех форм и размеров, от скромных до особняков, а также некоторые действительно интересные архитектурные решения. Как и в случае с модой, у каждого есть свое представление о том, как должен выглядеть его дом. Однако у некоторых домовладельцев очень специфический вкус, и они проектируют свои дома не пойми каким образом. Агент Венесса Ван Винкль хотела рассказать, насколько странным бывает интерьер некоторых домов, поэтому она призвала своих коллег-агентов поделиться фотографиями плохих, уродливых и странных домов. И это чистое безумие.