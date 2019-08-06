Такое не каждый день увидишь: забавные и смешные ситуации

Мир ежедневно удивляет все новыми и новыми вещами, свидетелями которых становятся люди из разных уголков мира. Порой, они бывают смешные и забавные, причудливые и странные, но, вне зависимости от этого, очевидно одно: такое не каждый день увидишь.