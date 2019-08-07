У них явно проблемы с выбором парикмахера

Если у вас уже есть свой, проверенный не одной замечательной стрижкой парикмахер — считайте, что вам повезло! Не каждому удается быстро и сразу найти своего мастера, который пострижет так, как надо и как вам будет идти.