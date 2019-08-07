Забавные курьезы и казусы вызовут у вас улыбку на лице

Быть родителями нелегко, но стать родителями — это счастье! Этой науке нигде не учат, поэтому обучаться умению заботиться о своем ребенке каждому приходится самостоятельно. И, как вы увидите на этих фотографиях, у некоторых получается невероятно круто! От роскошной (в плане интересностей, а не дороговизны) детской комнаты и умения найти способ дать ребенку лекарство так, чтобы он не догадался, до самопожертвования отцов, дочери которых хотят потренироваться в искусстве макияжа или поиграть в принцесс — эти фотографии являются наглядным доказательством того, что некоторые родители могут смело садиться и писать учебники об искусстве растить детей!