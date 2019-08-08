Замурчательно: коты, которым плевать на человеческие правила и порядки На что тратят котики свое свободное время, если им не нужно ходить на работу к 9 утра 5 дней в неделю? 60% времени эти пушистые бездельники сладко спят, 20% своего дня они выбирают между Китекетом и Вискасом, а 10% уходит на ночные тыгыдыки. А что же оставшиеся 10 процентов, спросите вы? А это время целиком и полностью посвящается планированию и свершению новых каверз, которые у этих хвостатых злодеев получаются ну просто замурчательно!