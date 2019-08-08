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С мамой хорошо, но с папой веселее
Сразу скажем, с детьми нужно быть осторожными, окружать их заботой и сводить к минимуму любые риски, к чему мы мы вас сердечно призываем. Но как можно не захотеть поразвлекать себя и своего ребенка, ведь тот самый "час" для потехи не должен пропадать зря. Традиционно принято полагать, что отцы ответственны за так называемый "досуг на гране фола", который одобрит далеко не каждая мать. Однако у отцов всегда все под контролем, и они своими смелыми идеями делают детство своих чад незабываемым. Например, вот так.
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