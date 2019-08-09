Оказалось, показалось: снимки, на которые нужно взглянуть дважды

Нашим глазам свойственно ошибаться, и иногда нам кажется, что мы видим совсем не то, что на самом деле находится перед нами. О таких зрительных иллюзиях — очередная коллекция фотографий из серии "оказалось, показалось". Мужчина в рюкзаке, парень, "выстреливающий" из бутылки, четыре времени года в одном окне, "глазастые" очки и многое другое вы увидите прямо сейчас в этом посте.