Неожиданные идеи и оригинальные решения от людей с отличной смекалкой

Новая порция неожиданных идей и оригинальных решений от людей с отличной смекалкой и умением не впадать в отчаяние в трудных ситуациях! Сегодня в выпуске: бейсболка из баночек Pepsi, эффективная уборка снега с помощью автомобиля и… стола, гироскутер как средство транспортировки торговой тележки, лайфхаки со смартфонами и многое другое.