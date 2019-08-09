Мы не всегда получаем то, на что надеемся и рассчитываем

Мы не всегда получаем то, на что надеемся и рассчитываем. Иногда это происходит по нашей невнимательности, доверчивости, наивности, из-за завышенных ожиданий, а иногда — по вине недобросовестных людей, которые жаждут наживы и не гнушаются обмана. От сэндвичей, которые оказались не такими объёмными, как на упаковке, до пейзажа, который в действительности выглядит совсем не так, как на многочисленных гламурных фотографиях в Instagram, взгляните на эти поводы для разочарования и постарайтесь избегать подобного!