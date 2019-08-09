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Сломай мозг: снимки из серии "мама дорогая, что это за дурачок"
Свежая фотоколлекция абсурдных ситуаций и странностей, свидетелями которых стали люди, не поленившиеся достать камеру и запечатлеть. Благодаря им теперь вы можете увидеть голову-ананас, яичницу на конфорке, туалетную бумагу на уши, акулу с ногами и руками и многое другое.
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