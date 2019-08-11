Панацея от тоски: позитивные домашние любимцы Все мы с вами взрослые люди, со своими взрослыми делами и супер серьезными проблемами. Но мы никогда не сможем просто так пройти мимо котика или собачки, с их милыми глазками, лапками, хвостиками. Мы все прекрасно понимаем, не нужно оправдываться, перед ними невозможно устоять.